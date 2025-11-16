２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が１６日、Ｋアリーナ横浜で「すとぷり 歌ってみたライブ２０２５ 〜そろそろ歌みたも聴きたくない！？〜」を行った。１５日との２日間３公演で約５万人のリスナー（ファンの呼称）を熱狂させた。

既存の楽曲をカバーする「歌ってみた」を行うライブ。メンバー４人でナユタン星人の「ダンスロボットダンス」を歌って登場して盛り上げ、「ロメオ」、「ＫＩＮＧ」「ロミオとシンデレラ」と人気曲で魅了した。

各メンバーのソロでは莉犬がＭＯＮＧＯＬ８００の「小さな恋のうた」を披露。中盤はころんを中心にしたユニットがＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの「イケナイ太陽」、るぅとを中心にしたユニットがＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴの「かわいいだけじゃだめですか？」と、ヒットナンバーで沸かせた。ジェルは自身が製作総指揮を務めた劇場アニメ「遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』」のオープニング主題歌「めっちゃ遠い！」で盛り上げた。アンコールでは４人で「千本桜」を歌唱した。

ジェルは「こんなにライブって楽しかったけっていうぐらい楽しかったです」と笑顔で、「また会いにきてくれるかな。最高の思い出になりました！ありがとう！」と感謝した。ころんは「僕たちの歴史は『歌みた』から始まった。本当に喜んでくれていれば良かったなと思います」とうなずいた。

莉犬は「活動は『歌ってみた』から始まった。いろいろ思い出すライブでした！」と充実の表情。「これからも全力でぶちかましていきますのですとぷりの応援よろしくお願いします！」と呼びかけた。るぅとは「ライブが大好きなので、会って届けられてすごく楽しかったです」と振り返り、「これから先もいろんなライブをやりたいです。みんな大好きです！」と締めくくっていた。