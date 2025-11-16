¡Ö¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¹â¶¶¤òÁÀ¤¨¡ª¡×²¸»Õ¤ÎÀ¼¤ËÇ³¤¨¤¿Åì¶å½£Î¶Ã«¹â½Ð¿È¤Î19ºÐ¡¡25ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¥ê¥Ù¥í¤È¤È¤â¤Ë9Ï¢¾¡¤ØÆ³¤¯¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹3¡½0Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ê16Æü¡¢SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡3°Ì¤ÎSAGAµ×¸÷¤¬11°Ì¤ÎAstemo¤ò25¡½23¡¢25¡½22¡¢25¡½18¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂà¤±¡¢Ï¢¾¡¤ò9¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÄÌ»»9¾¡3ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤Ï3°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£°ÂÄê¤·¤¿¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¸÷¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎPOM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡Àá21¡¢22Æü¤ÎÎ¾Æü¤Ï¡¢12°Ì¡Ê3¾¡9ÇÔ¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡2557¿Í´Ñ½°¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¾¡Íø¸å¤ÎPOM¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±É¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£¹ëÂÇ¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¤¬61¡¦5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ê13ÂÇ¿ô8ÆÀÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢²÷ÂÇ¤ÎÊ¿»³»íÕÁ¤â53¡¦8¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ê13ÂÇ¿ô7ÆÀÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¡£Î¾¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢Àµ³Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥È¥¹²ó¤·¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ÊÎáÅã¤Î±É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿È¤ò¤Æ¤¤¤·¤Æ½¦¤¤¾å¤²Â³¤±¤¿¼éÈ÷¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á°±Ò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅýÎ¨¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤¿¹â¶¶°ª¡Ê19¡Ë¤À¡£³Æ¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ç¤Î·ø¼é¤Ë¡¢º£¤ÎSAGAµ×¸÷¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ø20ÅÀÂæ¡Ù¤ËÀè¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤ò³«Ëë¸å¤Î¿ô»î¹ç¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤âÄü¤á¤ËÄÉ¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¼è¤ë¡¢µÕ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØÀ¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¡ÖÊ¿¾ï±¿Å¾¡×¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ò¼«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¾Â¼¤À¡£¡Ö¥ß¥Ê¥ß¤µ¤ó¡ÊÀ¾Â¼¡Ë¤¬Áê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¼é¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À°Íý¤·¤¿¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¶¶¤Ï´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢À¾Â¼¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹¶ËÉ°ìÂÎ¡×¤Î·Á¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏSAGAµ×¸÷¤Ë5¿Í¤¤¤ëÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£º£Ç¯5·îËö¤Þ¤ÇÆ±¹»¤òÎ¨¤¤¤¿Å¨¾¤ÎÁê¸¶¾º´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Á°Æü¡Ê15Æü¡Ë¤ÎGAME1¤Ç¤Ï¡¢Astemo¤ÎÁª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÁê¸¶´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤¬»î¹çÃæ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¹â¶¶¤òÁÀ¤¨¡ª¡×¡½¡£¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÀ¤³¦¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£GAME2¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤Î¹¥¼é¤Ë²Ã¤¨¡¢5ËÜ¼õ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ª¥¤¡Ê¹â¶¶¡Ë¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¸¡¹¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÊø¤¹¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈÏ°Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤ÏÃå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇAstemo¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÏ¢ÇË¤·¤Æ¤â¡¢ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤â´Þ¤á¤ÆÆâÍÆ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¡ÖÏ¢¾¡¡×¤Î¼Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
SAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¡Û
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¡Ê29¡Ë
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë
¢£¥ê¥Ù¥í¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë