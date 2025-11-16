¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡×À¤³¦µÏ¿¤Ë¤¢¤È4ÉÃÆÏ¤«¤º¤â¡Ä¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Õ¥°¤¬´ÓÏ½¤Î12ÅÙÌÜV¡ÚÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡Âè44²óÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¤¬16Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÃË»Ò¤ÎºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Õ¥°¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö17Ê¬51ÉÃ¤Ç12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥êÆ¼¤ÎÎëÌÚÊþ¼ù¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¨¥é¡¦¥·¥ã¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬1»þ´Ö38Ê¬55ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÂçÊ¬¤Ç¼«¤éÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿À¤³¦µÏ¿¤Ë¤ï¤º¤«4ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£39ºÐ¤Î¥Õ¥°¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡£¤Ç¤âÎÏ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£ÃæÈ×¤«¤éÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÁö¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥°¤È6Ê¬2ÉÃº¹¤Ç´°ÇÔ¡£22ºÐ¤ÎÍå¶½ÅÁ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¤âÇÔ¤ì¡ÖÆüËÜÁª¼êÁ´ÂÎ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë