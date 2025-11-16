◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本―韓国（１６日・東京ドーム）

日本が４つ目の押し出しで点差を広げた。

６―５の８回、２死満塁から森下が四球を選び、２点差となった。日本は４回に２つ、５回に１つの押し出し四球を選んでおり、この日４つ目の押し出しとなった。

韓国は８回まで１１四球を与える乱調。日本も７四球、２死球を与えており、両軍が制球に苦しんでいる。