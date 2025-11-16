ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【侍ジャパン】８回に４つ目の押し出しで２点差に広がる ８回まで両… 【侍ジャパン】８回に４つ目の押し出しで２点差に広がる ８回まで両軍で２０四死球 【侍ジャパン】８回に４つ目の押し出しで２点差に広がる ８回まで両軍で２０四死球 2025年11月16日 22時32分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本―韓国（１６日・東京ドーム） 日本が４つ目の押し出しで点差を広げた。 ６―５の８回、２死満塁から森下が四球を選び、２点差となった。日本は４回に２つ、５回に１つの押し出し四球を選んでおり、この日４つ目の押し出しとなった。 韓国は８回まで１１四球を与える乱調。日本も７四球、２死球を与えており、両軍が制球に苦しんでいる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【侍ジャパン】佐々木泰が２戦連続の適時打 ３点先制許した直後に追い上げの一振り 【侍ジャパン】五十幡が同点押し出し 前日に引き続き３点差追いつく 【侍ジャパン】韓国の重盗に翻ろうされ３点目失う 二塁・石上が対応しきれず