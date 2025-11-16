11月15日・16日、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開幕させたSnow Man。グループ公式Instagramや向井康二・阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介のメンバー公式Instagramにて、各ストーリーズが更新された。

動画：ツアー初日に合わせて公開された「悪戯な天使」MV

■札幌公演2デイズを終えての9人記念ショット

今回のツアーロゴが左胸にあしらわれた、白のパーカーを着用した9人が、札幌公演を記念してバルーンなどをもちいてかわいくデザインされたフォトスポットにて記念撮影。

左から順に、デコレーションされた壁前で立つ渡辺翔太、ツアータオルを持ってしゃがむ向井康二、黒縁メガネ姿のラウール、寝そべりながらピースする佐久間大介、その後ろでダブルピースの深澤辰哉、頬にくっつけるようにピースする阿部亮平、（カメラに対し）顔が見えるように前かがみ気味にピースする宮舘涼太、その宮舘の腕をなぜか掴みながら小さくしゃがむ目黒蓮、空気椅子に近いしゃがみで不敵な笑みを浮かべる岩本照という順番で並んでいる。

■宮舘涼太「北海道ありがとう！」

宮舘涼太は、グループ公式Instagramのストーリーズに投稿されたメンバーでの記念ショットを引用し、「北海道ありがとう！」と感謝の言葉をファンへ届けた。

■向井康二はフォトスポットの“雪玉”を使って日課の挨拶投稿

いろんな“O”を使用して、「“O”hayo（おはよ）」と挨拶するのが日課の向井康二。この日はフォトスポットのデコレーションのひとつである、メンカラのスキーウェアに身を包んだSnow Manが雪玉を転がすというキュートなイラストを使い、自身が描かれたイラストの雪玉部分を“O”に見立て「“O”hayo」と挨拶している。

■阿部亮平はアクスタのコンセプトを発表（!?）

阿部亮平は自身のストーリーズにて、「察しの良い方、その通りです。今回のアクスタのコンセプト、何かを持ち上げさせてあげて下さい（実際に持ち上げさせる必要は皆無）」というメッセージとともに、自身のアクスタで自身のキャラクター人形を持ち上げているように見せたお手本写真を投稿。

続けて「いってきます！！」と気合い十分な様子でライブへと向かった。

■佐久間大介「札幌公演ありがとうございました！！！！！！！！！」

佐久間は、Snow Manメンバーで記念の集合ショットを撮影した同じ場所で、自撮り写真を撮影。この際は色違いの黒パーカーを着用しており、「札幌公演ありがとうございました！！！！！！！！！」を感謝の想いを爆発させた。

■ツアー情報

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

12/05（金）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/06（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/07（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/23（火）東京・東京ドーム

12/24（水）東京・東京ドーム

12/25（木）東京・東京ドーム

12/26（金）東京・東京ドーム

[2026年]

01/04（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/05（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/06（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/07（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/15（木）大阪・京セラドーム大阪

01/16（金）大阪・京セラドーム大阪

01/17（土）大阪・京セラドーム大阪

01/18（日）大阪・京セラドーム大阪