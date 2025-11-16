すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が16日、YouTube公式チャンネルの登録者数が50万人を突破して、新曲「39DISCO」のミュージックビデオ（MV）を同チャンネルに公開した。

同曲は、「飲み」をテーマに、すにすてメンバーによるおもてなしを堪能できる一曲。メンバー達は「ここまでこられたのは、動画を見てくれる皆さん、コメントで一緒に盛り上げてくれる皆さん、一つひとつの“好き”を共有してくれるすべての方々のおかげです。すにすてを通して、こんなに多くの人と繋がれたことを心から誇りに思います。これからも、ワクワクできる企画で、すにすてらしいこだわりを詰め込んだコンテンツを届けていくの で、引き続き応援よろしくお願いします」と感謝した。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューした大型新人グループは、この半年間で着々とオリジナル曲を制作中。次の年末年始には、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を開催。12月29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪6公演。この日からは、プレイガイド最終先着販売を開始した。