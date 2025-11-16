俳優の木村拓哉（53）が、16日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）のインタビューに答え、SMAP解散後、事務所に残った理由について振り返った。

91年に6人組としてCDデビュー。国民的アイドルとして28年にわたり活動したが、16年に解散した。木村と中居正広氏はジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）に残ったが、中居氏は20年に独立。今年1月に芸能界を引退した。一方、稲垣吾郎、香取慎吾、草磲剛は事務所を退所し、それぞれの道を歩み始めた。

現在も旧事務所からエージェント契約の事務所として生まれ変わった、「STARTO ENTERTAINMENT」の契約タレントとして活動している。インタビュアーのフリーアナウンサー有働由美子からは、「事務所に残り続けている理由は何ですか？」と問われると、木村は「え？出た方がいいですか？」と返した。

「出ても出なくても、できることはできる。できないことはできないだろうし。できないことが、やりたくてできないのか（によって違う）。やりたくてできないこと、ないですから。そのスペースから違う場所に行ったみんなも、思ってるんじゃない？きっと」

事務所から独立したり、新たな事務所に所属した後輩たちも多くいる。木村は「出て、晴れやかになった人もいるかもしれないし、いると思うけど、（ファンや後輩から）“そういうルートを選んでくれたことが、凄く自分たちにとってうれしかったです”って、まっすぐに言ってもらえたりすると、あ、そう？って。そう思ってもらえるこっちもうれしい」と本心を口に。「1人でやってないですよ、結局は、ホントに。はっきり言いますけど、1人じゃ何もできないですから。それは間違いないです」と、周囲のサポートに感謝していた。