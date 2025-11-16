久保建英、今年のスペイン代表で8G6Aのソシエダ同僚に感嘆「ちょっと南野選手に似ているところも」
日本代表MF久保建英(ソシエダ)は来年夏の北中米W杯を目指すにあたり、スペイン代表で直近8試合8ゴール6アシストという異次元の活躍を続けているチームメートからも大きな刺激を受けている。
ソシエダ生え抜きのレジェンドとして知られる27歳のFWミケル・オヤルサバルは今年3月以降、スペイン代表として国際Aマッチ8試合に先発出場し、8ゴール6アシストを記録。昨夏の欧州選手権(EURO)では主にスーパーサブ起用で、決勝イングランド戦の延長決勝ゴールで主役をかっさらう形となったが、今年は見事に先発定着を果たし、全試合でゴールかアシストを記録するという圧巻の大活躍が続いている。
前日15日に行われたW杯欧州予選ジョージア戦でも2ゴール1アシストを記録し、スペインは次戦トルコ戦に大敗しなければW杯出場権獲得という地位を確立。ソシエダの10番がスペイン代表の舞台で大きな注目を浴びている。
久保も現在のオヤルサバルの活躍に「彼はいい選手ですよね」と声を弾ませる。「それこそちょっと南野(拓実)選手と似ているところもあると思うけど、ペナ内での能力というか、(元ドイツ代表のトーマス・)ミュラー選手とかもそうですけど、目に見える身体能力とかではなく、サッカーに詳しいというか、プレスを怠らないし、毎回(ゴール前に)詰めているしという意味で、ゴールを取るためにやることを誰よりもやっている印象がある」と長所を見つめた。
ソシエダでのオヤルサバルは一時、大ケガの影響もあってパフォーマンスを落としていた時期も続いたが、今季は全12試合先発出場でそのうち10試合にフル出場。久保の左足首負傷でプレータイムが限られるなか、鬼気迫る奮闘で5ゴール2アシストを記録していた。
そんな姿に久保も「彼から学ばなきゃいけないことが多々あると思うし、自分に持っていないものを持っている選手はすごいなと思います」とコメント。久保も近年、ゴール前でのポジショニングや駆け引きは意識的に取り組んできていたが、「あれで点を稼げるならと思って最近は行くようにしているけど、やっぱりボールウォッチャーになってしまうところが多々あるのでそういうところも改善していければ」とさらにレベルアップを求めた。
(取材・文 竹内達也)
