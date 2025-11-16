「あまりストライカーという感覚はない」20歳の191cmFW後藤啓介が描くFW像
これからもチームのために自分らしさを出していく。日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)は「初出場で緊張するかなと思ったけど、緊張しないでスムーズに入れた。楽しくプレーできた」と、後半30分から途中出場し、A代表デビューとなった14日のガーナ戦(○2-0)を改めて振り返った。
ガーナ戦ではシュートこそなかったが、191cmの長身を生かした空中戦やポストプレーでチームに貢献。FWながら攻守にハードワークする献身性は所属クラブでも発揮しているところで、「シントトロイデンでも監督からすごい求められるし、シントトロイデンの監督はプレーが良くなくても切り替えだったり、前からのハードワークを続けていれば使ってくれる。そこはシントトロイデンでプレーしているときから意識している」と胸を張る。
それは28年のロサンゼルス五輪を目指すU-20世代から抜擢した森保一監督も同じで、メンバー発表会見では「ストライカーとして得点力が魅力かと思うが、試合の流れ全般に運動量多く、攻守に関わって、最後点を取れるところが彼の良いところかなと思っている」と指摘。そのコメントは当然、後藤の耳にも入っており、「森保さんが選んでくれたときの会見で言ってくれて自信になっていたし、それを出してほしいから呼ばれているのだと思う」と強調した。
磐田U-18時代にボランチでプレーしていた経験も大きいのだろう。この日の取材対応では「あまりストライカーという感覚はない。やりたいからというのもあるけど、ボランチ、中盤のタイプかなと思う」と意外な本音も口にした。ガーナ戦でポストプレーからMF佐藤龍之介に落としたプレーにも自ら言及し、「リュウ(佐藤龍之介)に落としたシーンも(シュートを)打ちにいけるけど、自分はゴールよりチームが勝てればいいと思っているので、前向きな選手だったり状況のいい選手を使っていく感覚はあまりストライカーらしくないのかなと思う」と自己分析する。
「自分のやりたいプレーというより、チーム、監督が求めているプレーが大事。前回のW杯で前田(大然)選手は1ゴールしか決めてないけど、前から追うだったり、チームのために献身的に戦うことが大事になってくる。点が取れなくても、チームが上に行けるなら自分はそれでいいと思っている。目に見える結果は欲しいけど、エゴはない」。自分なりのストライカー像を明確に語る20歳のFWが、今後どんな成長曲線を描いていくのか楽しみだ。
(取材・文 西山紘平)
