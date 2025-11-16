２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が１６日、Ｋアリーナ横浜で「歌ってみたライブ２０２５〜そろそろ歌みたも聴きたくない！？〜」を開催した。

この日のライブは、デビュー当初同様にカバー曲のみで構成。来年１０周年を迎えるのを前にしての原点回帰に、メンバーの莉犬は「『歌ってみた』は僕たちを支える大きなもの。１０周年の前に『歌ってみたライブ』ができたことはうれしい」と笑みを浮かべた。この日は「イケナイ太陽」（ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ）、「かわいいだけじゃだめですか？」（ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ）、「千本桜」（黒うさＰ）など２３曲をメンバー、ソロ、所属事務所「ＳＴＰＲ」の後輩とのユニットで披露し、盛り上げた。

３公演で５万人を動員。ライブ開始早々、るぅとは「今日はオーラスなので、声をからすつもりで出していってください！」と呼びかけ、エンジン全開。ライブを終えると「次につながっていくライブになったと思う」と胸を張った。ころんは「これからもすとぷりで楽しいを届ける」と約束した。

ジェルは映画「遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』」（まんきゅう監督）に製作総指揮などで携わったいたことから、ステージに上がるのは今年４月の「すとふぇす」以来。「こんなに楽しかったっけってくらい楽しかった。みんなの笑顔を見て、笑顔で声援を伝えてくれるのがすごいうれしいし、最高の思い出になりました」と感激の表情。かくれんぼや映画のオープニング主題歌のダンス「遠井さんダンス」でも観客を楽しませていた。