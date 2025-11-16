◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本―韓国（１６日・東京ドーム）

試合時間が３時間３４分となり、３時間１４分を要した前日（１５日）に続いて、２戦とも３時間を超えた。今大会は「ピッチクロック」が導入され、投手はテンポを上げて投球することが求められているが、今季のＮＰＢの平均時間（延長を除く７５３試合）の３時間５分に比べて、長いゲームとなった。

ＭＬＢではピッチクロック導入初年度だった２３年に、試合の平均時間（延長戦を除く）が前年度の３時間４分から、２時間４０分と２４分も短縮された。今回は２試合とモデルケースも少ないが、ともに乱打戦。この日は両軍合わせて２０四死球に到達するなど、投手陣が苦しんだ。公式球への対応もあるが、投げ急ぐことによって、球威不足や制球ミスを引き起こしている可能性もある。

１５日には９回のマウンドに上がった平良が２死二塁で申旻宰への初球に、１８秒のルールを超え、違反で１ボールを取られた。井端弘和監督はピッチクロックとピッチコムの対応について「韓国の選手はタイムを有効に使っている。自分のルーチン的なものを見つけること。そのあたりを各々がやっていかないと」と話している。

◇ピッチクロック ＭＬＢで試合時間の短縮を目的に２３年から実施。現行ルールでは投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボールが加えられる。ＮＰＢでは未導入だが、２４年のプレミア１２では無走者の場合のみ、２０秒以内というルールで採用された。