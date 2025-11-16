ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。午後10時を過ぎた8回には、岡本和真内野手（巨人）が代打で登場。応援歌の大合唱に、ネットのファンも感涙だ。

6-5と1点リードの8回1死、岡本が代打で登場した。午後10時を過ぎ、鳴り物応援禁止の時間帯。東京ドームに応援歌の大合唱が響く中、四球で出塁した。

岡本はポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指している。巨人の選手として、この応援歌に背中を押されるのは、ひとまずこの日が最後となる可能性が高い。

X上の野球ファンからは「読売巨人軍の岡本和真としては最後になりそうな応援歌泣きそうだった」「岡本和真の応援歌の声量はすごかったな」「来季歌えないのはさみしい…」「岡本の応援歌みんなの気持ちのせててグッとくるなー」「岡本の応援歌大合唱、ちょっと泣けてきた」「岡本和真の応援歌泣けるな。楽器もなく声ひとつでこの音圧。最高の餞別や」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）