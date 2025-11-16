ふわっと感”がたまらん♡【ハニーズ】秋冬デートに着たい！「ティアードスカート」

ふわっとしたシルエットが可愛いティアードスカートは、女性らしくてデートコーデにもぴったり。おしゃれに穿けるティアードスカートをコスパよく手に入れるなら【ハニーズ】がおすすめです。落ち着いたチェックスカートや主役になるチュールスカートなど、秋冬デートの一軍アイテムを見逃さないで。

秋冬らしいチェック柄が目を引く1枚

【ハニーズ】「ロングティアードスカート」\3,480（税込）

ボリュームたっぷりな、ティアードシルエットのロングスカート。甘すぎず大人も穿きやすい、落ち着いた色味のチェック柄がポイントです。スウェットトップスと合わせてカジュアルに、カーディガンと合わせきれいめに、と幅広い着こなしが作れそう。公式サイトによると「足元はボリュームのあるブーツやスニーカーなどにするとトレンドライクなスタイリングに」とのことなので、存在感のあるシューズを合わせるのがおすすめ。

ふんわりチュールでコーデの主役に

【ハニーズ】「ティアードスカート」\2,980（税込）

チュール素材を重ねた、エアリーなティアードデザインスカート。コンパクトなトップスとも、オーバーサイズのゆるトップスとも、相性よく着こなせそうなボリューム感です。「ウエストゴムで快適」「透けが気にならない裏地付き」と公式サイトにあり、穿きやすさにもこだわりが感じられます。アイボリー、スモーキーブルーなど大人可愛くて着回しやすい全4色展開です。

レイヤードスタイルも楽しめるミニスカート

【ハニーズ】「ティアードミニスカート」\2,680（税込）

透け感のある生地のフリルを、三段に重ねたミニスカート。一枚で穿くほか、デニムパンツなどとレイヤードして楽しむのもおすすめです。公式サイトで「ミニ丈とたっぷりボリュームのあるシルエットで細見え効果も◎」と紹介されていて、スタイルよく見せられそうなのもうれしいポイント。無地が2色、アニマル柄が2色といった4種のラインナップを展開しています。

秋冬っぽさを高めるベロアスカート

【ハニーズ】「フリルミニスカート」\2,680（税込）

大胆なフリル使いで、可愛めなコーデを作るのぴったりのティアードスカート。公式サイトによると「起毛感のあるベロアジャカード素材」が使われていて、上品なツヤ感とあたたかみが秋冬コーデを格上げしてくれそうです。全3色展開で、コーデに明るさをプラスするならアイボリーやベージュ、こっくりしたカラーで大人っぽく決めるならブラウンがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

