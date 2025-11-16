好き＆行ってみたい「埼玉県の絶景スポット」ランキング！ 2位「巾着田曼珠沙華公園」、1位は？【2025年調査】
何気ない日常の中で、思わず目を奪われるような絶景に出会うことがあります。その場に立った瞬間、心がすっと軽くなるような不思議な感覚に包まれることもあるでしょう。忙しい毎日の中で、ふと立ち止まりたくなるような場所。そんな心に残る風景を、探しに出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「一面に広がる真紅の彼岸花の群生が、まるで赤い絨毯のようで圧巻だから」（40代男性／広島県）、「幻想的で映画の世界みたいで行きたいから」（30代女性／石川県）、「一度行ったことがあり、一面の鮮やかさに心打たれたから」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「清流と岩畳の迫力ある景観を間近で感じたいから」（30代女性／石川県）、「美しい長瀞渓谷を眺めることができるからです」（20代男性／東京都）、「川下りをしながら紅葉を見たいから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：巾着田曼珠沙華公園（埼玉県）／37票埼玉県日高市にある「巾着田曼珠沙華公園」は、高麗川の蛇行により形成された、文字通り巾着の形をした土地です。秋になると、約500万本の曼珠沙華（彼岸花）が一斉に咲き、公園全体を真っ赤な絨毯で覆い尽くす圧巻の絶景が現れます。雑木林の中に咲くため、木漏れ日とのコントラストが美しく、幻想的な雰囲気に包まれます。この光景は「天下一」とも称され、開花時期には「曼珠沙華まつり」が開催され、多くの観光客で賑わう埼玉を代表する秋の風物詩です。
回答者からは「一面に広がる真紅の彼岸花の群生が、まるで赤い絨毯のようで圧巻だから」（40代男性／広島県）、「幻想的で映画の世界みたいで行きたいから」（30代女性／石川県）、「一度行ったことがあり、一面の鮮やかさに心打たれたから」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：長瀞渓谷（埼玉県）／69票埼玉県秩父郡長瀞町にある「長瀞渓谷」は、荒川の中流に位置し、国の天然記念物にも指定されている景勝地。特に有名なのは、川岸に見られる広大な岩畳（いわだたみ）と、その間を流れる清らかな荒川の景色です。岩畳は地下深くの岩盤が隆起し、長い年月をかけて削られてできた貴重な地形。渓谷美を最も楽しめるのは「長瀞ライン下り」で、舟から見る紅葉や新緑は格別。自然が作り出した雄大な造形美が魅力の絶景スポットです。
回答者からは「清流と岩畳の迫力ある景観を間近で感じたいから」（30代女性／石川県）、「美しい長瀞渓谷を眺めることができるからです」（20代男性／東京都）、「川下りをしながら紅葉を見たいから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
