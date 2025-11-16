俳優の広瀬すずさん（27）が15日、第17回TAMA映画賞の授賞式に登場。数多くの作品に出演した今年1年を振り返りました。

今回、本年度最も心に残った女優に贈られる最優秀女優賞を受賞した広瀬さん。トロフィーを受け取ると「心の底から尊敬する監督はじめ、スタッフ、キャストの皆様とこうして作品を１つ作ることができて、このように評価していただけることは本当に励まされます。これからも精進して参ります」と挨拶しました。

■今年の出演作は「手触りがないまま進むこともあった」

今年は、1950年代の長崎が描かれた映画『遠い山なみの光』や、大正時代を舞台にした『ゆきてかへらぬ』、アメリカ統治下の沖縄を描いた『宝島』、現代の東京に住む3人の女性の友情を描いた『片思い世界』など、多彩な作品に出演してきた広瀬さん。

今年1年を振り返って「今年は、たくさんの作品を皆様に届けることができた年だったなと、自分でも思えたりするんですけど。現代の作品というよりかは、時代物がすごく多かったので、大正時代から戦後、現代と、どの時代もとても深くて、なかなか手触りがないまま進むこともあったんですけど、役者人生ではとても濃厚な年だったなと思います」と語りました。