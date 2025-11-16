【トレンド感】を高めるベーシックカラー♡ 上品に仕上がる「最旬クラシカルコーデ」

クラシカルに女っぽさもトレンド感も盛りたいなら、頼るべきはブラウン＆ベージュ。そこで今回は、加藤ナナとともに、ワントーンでも重くならず上品見えが叶う「最旬クラシカルコーデ」を2つご紹介します。この秋はお上品なコーデでありきたりな印象を打破してみては？

ブラウン or ベージュが断然お上品モード クラシカルの基本はベーシックカラーで織りなすこと。トレンド感を高めつつ、フェミニンに仕上げるなら選ぶべきはベージュかブラウン。ありきたりな印象を打破できるはず。

Cordinate クリーンに決まりがちなパンツは透けあわせで女みを ほどよく肌が透ける柔らかい風あいのレイヤードトップスに、スタイルアップ効果が期待できるパンツのあわせがお上品。色気を加えてオトナな雰囲気に。 フリルベアトップ 5,499円／H＆M Studio Holiday コレクション（H＆M）シアートップス 6,490円／LILLIAN CARAT（リリアンカラット）パンツ 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 イヤリング 2,970円、シュシュ 1,210円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）バッグ 18,700円／ROH SEOUL メリージェーン 15,400円／メリッサ（メリッサ シューズ ジャパン）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate 難易度高めな重ね着も、ベージュのワントーンなら即こなれ オーバーサイズでリラクシーなサイジングがポイントのブルゾン。ワントーンで仕上げるなら、野暮ったさを回避する肌見せがキモ。 ジャケット 16,500円、バルーンショートパンツ 9,790円／ともにdazzlin ポロニット 19,250円／maison ELLIE（HONEY MI HONEY）ニット帽 11,000円／アース（OVERRIDE 神宮前）イヤーカフ 3,960円／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト）バッグ 8,990円／MANGO スニーカー 21,890円／PEMONT（HANA KOREA）ソックス／スタイリスト私物 撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／加藤ナナ 撮影協力／AWABEES

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海