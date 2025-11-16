【トレンド感】を高めるベーシックカラー♡ 上品に仕上がる「最旬クラシカルコーデ」
クラシカルに女っぽさもトレンド感も盛りたいなら、頼るべきはブラウン＆ベージュ。そこで今回は、加藤ナナとともに、ワントーンでも重くならず上品見えが叶う「最旬クラシカルコーデ」を2つご紹介します。この秋はお上品なコーデでありきたりな印象を打破してみては？
ブラウン or ベージュが断然お上品モード
クラシカルの基本はベーシックカラーで織りなすこと。トレンド感を高めつつ、フェミニンに仕上げるなら選ぶべきはベージュかブラウン。ありきたりな印象を打破できるはず。
Cordinate クリーンに決まりがちなパンツは透けあわせで女みを
ほどよく肌が透ける柔らかい風あいのレイヤードトップスに、スタイルアップ効果が期待できるパンツのあわせがお上品。色気を加えてオトナな雰囲気に。
Cordinate 難易度高めな重ね着も、ベージュのワントーンなら即こなれ
オーバーサイズでリラクシーなサイジングがポイントのブルゾン。ワントーンで仕上げるなら、野暮ったさを回避する肌見せがキモ。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／加藤ナナ 撮影協力／AWABEES
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海