全長4.5mサイズの「“新”FRスポーツカー」発表に大反響！ 530馬力「直6ツインターボ」搭載！ “超高性能モデル”登場に「今や貴重な存在」の声も！ カーボンで武装したBMW「M2 CS」が話題に

87台限定の「M2 CS」登場にSNSで注目集まる

BMWジャパンは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーで「M2 CS（エムツー・シーエス）」を日本初公開しました。

新型M2 CSは、BMW M社が手がけるハイパフォーマンスシリーズの中でも特別な位置づけとなる限定車で、日本ではわずか87台のみが販売されます。

M2史上最強を誇る限定モデル「M2 CS」

発表当日、ビー・エム・ダブリュー株式会社の代表取締役社長・長谷川正敏氏は、M2 CSの助手席に乗ってステージへ登場。「従来のM2より約30kgの軽量化を果たし、3リッター直列6気筒エンジンが最高出力530馬力を発揮する、まさにM2史上最強のモデル」と紹介しました。

さらに「ドイツ・ニュルブルクリンク北コースで7分30秒を切るタイムを記録し、走行性能だけでなくサイズや扱いやすさでも理想的な一台」と語っています。

M2 CSのベースとなる「M2」は、コンパクトボディに直列6気筒ツインパワーターボエンジンを搭載した後輪駆動（FR）のピュアスポーツカー。

その伝統は1973年の「BMW 2002ターボ」や1985年登場の初代「M3」にまでさかのぼり、俊敏なハンドリングとドライバーとの一体感を重視するBMWらしい“駆けぬける歓び”を継承しています。

今回のM2 CSはそのDNAをさらに進化させたモデルで、名称の「CS」は“Competition Sport（コンペティション・スポーツ）”の略称です。最大の特徴は、徹底した軽量化とパワーアップ。

ルーフやトランクリッド、ディフューザー、ドアミラーキャップなどにCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を多用し、約30kgの軽量化を実現しました。

ボディサイズは全長4590mm×全幅1885mm×全高1405mm、ホイールベース2745mm、車両重量1700kg。理想的な前後重量配分50：50を保ちながら、パワーウェイトレシオを高めています。

シャシには専用チューニングが施され、エンジンマウントやサスペンション、DSC／MDM（ダイナミックスタビリティコントロール／Mダイナミックモード）の制御を最適化。サーキット走行でも高い安定性とコントロール性を両立しています。

エンジンはM2に搭載される直列6気筒ツインターボをベースにブーストアップが施され、最高出力は＋20馬力の530馬力、最大トルクは＋50Nmの650Nmに向上しています。

その結果、0-100km／h加速はわずか3.8秒を誇り、サーキット走行にも対応する圧倒的なパフォーマンスを発揮します（いずれも欧州仕様値）。

残念ながらトランスミッションは8速ATのみで、MT（マニュアルトランスミッション）の設定はありません。

エクステリアは、ブラック基調のボディにレッドのアクセントを加えたモデルバッジを採用。足まわりにはレッドキャリパー付きのカーボンセラミックブレーキを装備し、走りの性能と視覚的なインパクトを両立させています。

専用のアルカンターラステアリングやカーボンバケットシートを装備。Mモデルらしいスポーティな雰囲気に仕上げられた「M2 CS」のインテリア

インテリアはM専用装備で統一され、センターマーク付きのアルカンターラステアリング、CFRP製センターコンソール、Mカーボンファイバー・トリムなどを採用。前席にはMカーボンバケットシート、センターコンソールには“CS”ロゴイルミネーションが配され、レーシングマインドを強く感じさせる空間に仕上げられています。

また、リアシートには大人2名が着座可能なスペースを確保し、サーキット専用車ではなく日常使いにも対応する懐の深さも備えています。

※ ※ ※

価格は1488万円（税込）で、右ハンドルのみの設定。注文受付は全国のBMW正規ディーラーで開始されており、納車は2025年11月以降を予定しています。

SNSでは、日本初公開された新型M2 CSに多くの反響が寄せられています。

「M3やM4に比べると軽量だな」「輸入車でFRスポーツカー、M2は今の時代貴重なクルマ」「今のクルマから考えれば十分に軽い」といったパッケージや性能への評価が多く見られました。

また、「結構好みなデザイン」「賛否が分かれそうな見た目」といったエクステリアへの感想も寄せられ、デザイン面では意見が分かれているようです。

一方で、「CSLも後ろに控えてるのか？」「87台限定じゃ買えないだろうな」「注文殺到で発売当日完売でしょ」といった希少性をめぐるコメントも目立ちました。

さらに、「値段も車重も出力も、25年前に登場したE39型『M5』を思わせる」といった声もあり、往年のMモデルを重ねて懐かしむユーザーも少なくありません。