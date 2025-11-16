野球日本代表・侍ジャパンは16日、公式SNSを更新。韓国との2戦目の試合前に行われた声出しの様子を公開しました。

多くの選手が今季を締めくくる試合となるかと思われるこの日の試合。声出しを任されたのは、今回が侍ジャパンへの初選出となっているソフトバンク・野村勇選手です。

野村選手は「11-4」での快勝となった前日の試合を振り返り「昨日はナイスゲームでした！監督が勝ちにこだわってやっていきましょうっていう中で勝てたんでよかったと思います」とコメント。続けて「今日、本当に最後の試合になると思うんですけど、シーズンこの中で気持ちよく終われたの僕だけだと思うんですよ」と声をあげます。

ソフトバンクは今季レギュラーシーズンを制すると、日本シリーズにも進出。この第5戦では野村選手が勝ち越し弾を放ち、5年ぶり12度目の日本一を獲得していました。

この野村選手の“あおり”に、侍ジャパンナインも「おーい！」と笑顔でツッコミ。

さらに野村選手は「本当に気持ちよかったんで、是非皆さんにも味わってほしいです。気持ちよくシーズン終わるのぜひ味わってもらいたいです。HR気持ちよかったー！」とコメント。最後に「今日勝って気持ちよく終わりましょう！さぁ行こー！」とナインを盛り上げました。