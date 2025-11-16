俳優の吉沢亮さん（31）が15日、第17回TAMA映画賞授賞式に登場。大ヒット中の映画『国宝』のために取り組んだ歌舞伎の稽古について語りました。

TAMA映画賞は、東京・多摩市で開催される、映画ファンを中心とした市民ボランティアによる映画祭。今回は2024年10月から2025年9月までに公開された映画の中から、作品や監督、キャスト・スタッフを対象に選考が行われました。

映画『国宝』や、『ババンババンバンバンパイア』の演技が評価され、最優秀男優賞を受賞した吉沢さん。実はTAMA映画賞には思い入れがあるそうで「7年前に僕は新進男優賞をいただきまして、それが僕にとって初めていただいた映画賞でしたので、非常に心に残っていて。今回最優秀男優賞ということで、非常にうれしく思います」とコメント。

映画『国宝』では、任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげる主人公・喜久雄を演じた吉沢さん。歌舞伎の稽古について聞かれると「ゼロからのスタートだったので、最初はすり足を3〜4か月、そこから映画の中で踊る演目の練習も入ったりして、トータルで1年半ぐらいは稽古しましたね」と振り返りました。

続けて「（演目は）最初から最後まで稽古もしましたし。実際撮影では、最初から最後まで全部撮ってるんですけど、（映画で）使われてるのはあれぐらい。まあ、そうだろうなとは思っていたんですけど、非常に…もったいないなと」と残念そうに語りました。