ノルディックスキー・ジャンプ男子で22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームROY）が16日、W杯開幕に向けた渡欧を前に羽田空港で取材に応じ、「しばらく飛んでないが、体も悪い状態ではない。冬のシーズンイン、ケガなくしていきたい」と自然体で意気込みを語った。

今季は出場すれば自身3度目となるミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズン。来年2月6日の開幕まで3カ月を切っているが、「まだ先なので、焦らずにいきたい」と強調。W杯で勝って勢いに乗りたいところだが、「勝ちすぎて五輪でダレちゃうのが一番良くない。本当に集中できればチャンスがあると思うので、気持ちを切らさずに試合を楽しんでいきたいと思う」とやはり自然体を強調した。

開幕シリーズは21〜23日にリレハンメルで行われ、混合団体と個人第1、2戦の計3試合が行われる。そのまま欧州で行われるW杯を転戦し、年末年始のジャンプ週間を経て、1月の札幌大会まで帰国しない予定。「ちゃんと（大好きな）ラーメンを食べて、会いたい人に会って、もう悔いなく、帰って来られなくてもいいように、やり切ってきました」と思い残すことなく競技に集中する構えを見せた。