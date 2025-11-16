◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本―韓国（2025年11月16日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）が16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦の8回に代打で登場。東京ドームに大歓声が響き渡った。

第2戦はスタメンを外れ、ベンチで仲間たちを鼓舞していた岡本が、1点リードの8回に8番・石上の代打で登場した。

どよめきが収まらない東京D。今オフにポスティングシステムでのメジャー挑戦を表明している岡本が打席に立つと、スタンド360度からカメラのフラッシュや携帯のライトが瞬いた。

本塁打を期待するファンは、応援歌を大合唱。今回の強化試合で一番の盛り上がりを見せた打席の結果は四球だった。ため息が漏れる中で悠然と一塁に向かう“東京Dの大砲”に大きな大きな拍手が送られた。

2死満塁で三塁に進塁していた岡本は、森下が押し出し四球を選びチーム7点目のホームを踏んだ。井端監督やナインたちと表情を変えずハイタッチを交わした岡本。慣れ親しんだ“庭”には「オカモト」や「カズマ」コールが飛び交った。