【ケープタウン（南アフリカ南部）＝笹子美奈子】アフリカ最南端に生息するペンギンが、毎年８％ずつ数を減らし、１０年後に姿を消すと予測されている。

気候変動の影響で、餌が捕りづらくなっていることなどが原因だ。

南極大陸から約４０００キロ・メートルの南アフリカ南部ケープタウン近郊の浜辺には、ケープペンギン（通称・アフリカペンギン）が繁殖し、多くの観光客が見物に訪れる。１９３１年には約１５０万羽が生息していたが、２０００年に約２０万羽、１０年に約５万５０００羽と劇的に数を減らし、現在は約１万８０００羽にまで落ち込んでいる。このまま推移すれば、３５年までに消滅すると予測され、各国の政府や環境団体などでつくる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は昨年、絶滅危惧種の分類で最も深刻な「近絶滅種」にレベルを引き上げた。

気候変動による海水温の上昇で生態系が変化し、餌となるイワシを見つけづらくなっていることが減少の原因で、無節操な漁や油による海洋汚染といった人為的な原因も指摘される。保護のため、繁殖地周辺ではイワシが禁漁になった。

ペンギンは世界に生息する１８種のうち、１１種が絶滅危惧種に指定されている。