¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¡°æ¾åÎ¿¤ò²¼¤·GAORA TV²¦ºÂ½éËÉ±Ò¡Öº£Æü¤ÏHAVOC¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¶Æü¤Î·²ÇÏ¡¦¹âºêÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£Á£Ï£Ò£Á¡¡£Ô£Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×²¦¼Ô¤Î°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢°æ¾åÎ¿¡Ê£²£³¡Ë¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÇ÷¤ë°æ¾å¤ËÂÐ¤·¡¢°²Ìî¤ÏÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÂÐ¹³¡£¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¹ë²÷¤ÊÅê¤²µ»¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°²Ìî¤ÏÇ´¤ë°æ¾å¤ÎÊü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÊá¤é¤¨¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¤ò·è¤á¤ë¡£¥í¡¼¥×¤Ø¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤âµö¤µ¤º¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤Î°²Ìî¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢Ä¬ºê¹ë¤é£È£Á£Ö£Ï£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¡£ÊÌ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£³¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡°²Ìî¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡Ê£²£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¤ÏÄ¬ºê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©¤à¡£ÊÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¡õ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤ò¸«¤ä¤ë¤È¡Ö²¶¤È¹ë¤µ¤ó¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ç·è¾¡Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡££È£Á£Ö£Ï£Ã¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤À¡£´°àú¤Ë²¶¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È²÷µ¤±ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤ÏÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢Â¾²Ö»Õ¤Î²¦¼ÔÁÈ¤¬¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡õ£Æ£Õ£Í£Á¡õµÆ¥¿¥í¡¼¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£Ö£µ¤È¤·¤¿¡£