¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¡·²ÇÏ³®Àû¡õ²÷¾¡¤Ç¤ª¤Í¤À¤ê¡Ö´ä°æ»ÔÄ¹¡¢°ÂÃæ»ÔÂç²ñ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¶Æü¤Î·²ÇÏ¡¦¹âºêÂç²ñ¤Ç°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÃÏ¸µ³®Àû¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô½Ð¿È¤Î°Âóî¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏµÜ¸¶·òÅÍ¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¤ÈÁÈ¤ß¡¢°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡õ£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ôÅªÍÍø¤òºî¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£°½Éô¤ËÃ´¤¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¹çÂÎ¹¶·â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Î¥¨¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥ã¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¡Ê¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÇÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤¯¤é¤¤¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ï¾®Æ£¤Î¥«¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£²¡£¤³¤³¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¤Ã¤¿£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ò¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ÇÊá¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¡£¾®Æ£¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¼õ¤±¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤òºÆ¤Ó¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢Ç´¤ë£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤òºÇ¸å¤Ï¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿°Âóî¤Ï¡Ö¹âºê¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡££²£°£²£´Ç¯£³·îÂç²ñ°ÊÍè¤Î³®Àû¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ç´¶¤¸¤ë¶½Ê³¡¢Ç®µ¤¡¢´¿À¼¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤Î°ÂÃæ»Ô¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë°Âóî¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢°ÂÃæ»Ô¤Î´ä°æ¡Ê¶Ñ¡Ë»ÔÄ¹¡¢º£Æü¤Î¹âºê¤ÎÇ®µ¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤Ò°ÂÃæ¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ÂÃæ»Ô¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹°ÂÃæ»ÔÂç²ñ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤Î¶½¹Ô³«ºÅ¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç½Ð¿Ø¤¹¤ë°Âóî¤Ï¡Ö²¶¤ÈÀÄÌø¤µ¤ó¤¬É¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¡¢²¶¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¡×¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£