■忙しくて疲れてるママ友のために…翌朝、早く目が覚めました。カーテンの隙間から差し込む光が、まだ眠る子どもたちの頬をやわらかく照らしています。Aも布団の中で寝息を立てていました。昨日の夜の会話が、胸の奥に残ったままです。あのあとも特に何事もなかったけれど、笑っているはずなのに息苦しかった。そんなもやもやを振り払うように、私は静かに立ち上がりました。「少しでもお礼がしたい」

そう思いながら、自分のハンカチを手に取りました。部屋の隅にはうっすらホコリが積もり、棚の上にも指のあとが残っています。Aは忙しいから、きっと掃除どころじゃない。そう思いながら、音を立てないように丁寧に拭き始めました。「ここの角、ずっと掃除してないんだろうな」とつぶやきながら、拭き始めたそのとき――■まさか、こんなに怒られるなんて…！振り向くと、Aが寝ぼけたような顔でこちらを見ています。「あ、ごめん。昨日泊めてもらったし、少しでもきれいにしようと思って」そう言うと、Aの表情がすっと固まりました。「やめて」最初は小さな声でした。「え？」と聞き返すと、Aは布団から勢いよく立ち上がり、声を荒らげました。その大きな声に、私は一瞬動けなくなりました。ハンカチを持ったまま、ただ立ち尽くします。「そんなつもりじゃ……」と口にしたときには、もうAは背を向けていました。部屋の中に漂う緊張だけが、いつまでも消えませんでした。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

