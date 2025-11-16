「一般家庭に普通にあるものにしていきたい」 料理クリエイター・りよ子さんが目指す“せいろ”の今後

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、料理クリエイターのりよ子さんゲストの後編です。

料理は“目で楽しむ”ことも意識している

小竹：今日はりよ子さんと一緒にせいろ蒸しを作ります。楽しみです。

りよ子さん（以下、敬称略）：今日は私の新刊『すべてを蒸したい せいろレシピ、-おかわり！』の表紙になっている、「豚バラとカラフル野菜のミルフィーユ蒸し」を作りたいと思います。

小竹：では、まず材料を教えてください。

りよ子：豚バラ薄切り肉200g、トマト1〜2個、カブ2個、にんじん3分の1本、ズッキーニ緑と黄色を各2分の1本、さつまいも3分の1本、ナス1本、塩、オリーブオイルを各適量です。

小竹：ズッキーニの2色使い。さすがにおしゃれですね！季節の野菜でもいいのですか？

りよ子：はい、大丈夫です。綺麗に全種類揃えなくても、3色くらいでも可愛いので、色でお好きな野菜を選んでいただけたらと思います。今回は、緑と黄色とオレンジ、紫、赤といった感じですね。

小竹：では、早速作っていきましょう。まずは、食材はどのように切っていけばいいですか？

りよ子：全ての野菜を5ミリくらいの薄い輪切りにしていきます。





小竹：新刊の表紙はどのように考えたのですか？

りよ子：最初は表紙案がいくつかあったのですが、簡単だけど見た目が華やかで可愛いということが伝わるレシピをひとつ入れたくて。ミルフィーユなら、切って重ねてという簡単な工程だけど、見た目がすごく華やかなことが伝わると思って考えました。

小竹：料理を作るときに、おしゃれさや可愛らしさなども考えるのですか？

りよ子：よく考えます。1人のときはあまり考えないのですが、動画を作るときは考えていますね。目でも楽しめるということも意識しています。

せいろを選ぶときはサイズを重視したほうがいい

小竹：せいろはどういったものを使うといいですか？

りよ子：素材は竹とか杉とかいろいろとあるし、サイズもたくさんあるのですが、基本的にどの素材でもどのサイズでも蒸し上がりの味に影響は一切ないです。だから、選ぶときはサイズですね。家族が多ければ大きめのサイズで、1人の場合は21cmというサイズをおすすめしています。

小竹：それはなぜですか？

りよ子：冷凍うどんや焼きそばの袋麺が綺麗に入るサイズなんです。18cmとかだと、凍ったものは蓋が閉まらなくて作れなかったりするので、初めての方には21cmをおすすめしています。

小竹：何個買うといいとかはありますか？

りよ子：2段にすると、同時に上の段と下の段で違う料理を作れたり、量を倍で作れたりするので、すごく便利ですね。

小竹：大きなサイズのせいろだと蒸し時間も早くできるみたいなことは？

りよ子：大きなせいろだと、食材に対して蒸気の当たる量が多いというか、せいろの中に熱い蒸気が充満するので、やはり蒸す時間も早いです。

小竹：2冊目の本には、食材別の蒸し時間も書いてありますが、思ったよりも短くてびっくりしました。

りよ子：野菜は基本的に5〜10分でいけちゃいます。あと、使ってみていただくと、硬めの食感で食べたいとか、とろっと柔らかく食べたいとか、好みが見えてくるようになるので、自分の好みの時間を見つけるのも楽しみの1つですね。

小竹：蒸し時間が違うものの場合、後から入れていくのですか？

りよ子：丁寧に作るときは、豆苗などは一瞬で蒸されるので、後から入れますね。ほったらかし重視の場合は、多少色がくすんだり、柔らかくなったりするのですが、おいしくないわけではないので、蒸し時間が長いものに合わせて一緒に入れちゃいます。

“和菓子”もせいろで蒸すとおいしくなる！？

小竹：調理のほうですが、材料を全て5ミリ程度の厚さに切り終わりました。

りよ子：次に、お肉も同じくらいのサイズに切ります。もしキッチンばさみがあれば、トレーに入ったまま切ってしまいます。

小竹：今日は豚バラ肉ですが、鶏むね肉などでも良さそうですね。

りよ子：このミルフィーユにはバリエーションのページがあって、さつまいもと豚、鶏とカブの組み合わせを載せています。お肉も豚、牛、鶏、お好きなもので作っていただいて問題ありません。

小竹：材料を全て切った後はどうしますか？

りよ子：せいろの中に野菜とお肉を交互に輪になるように並べていきます。野菜の断面の色がちょっと上に向いていると可愛く見えるので、やや斜めに並べる感じです。





小竹：今回の本で和菓子を蒸しているレシピがあって衝撃だったのですが、あれはもともとされていたのですか？

りよ子：みたらし団子を前にやってみたらすごくおいしかったので、ほかの和菓子も絶対に合うと思ってやりました。みたらし団子とかは、買ってきてしばらく置いておくとちょっと硬くなったりパサついたりしちゃいますが、せいろで蒸すと本当においしく食べられるんです。

小竹：調理のほうですが、野菜とお肉をせいろの中に入れました。次にお湯を沸かしますが、強火で沸騰させてからせいろを乗せるという形ですか？

りよ子：そうですね。沸騰して蒸気が上がった状態でせいろを乗せます。今回は10分蒸せばいいですね。

小竹：例えば、材料が残っているときに、同じものを作って2段にした場合は、蒸し時間は倍になるのですか？

りよ子：ちょっと長めくらいですね。今回は結構ギュッと入っているので、プラス5分くらいで大丈夫だと思います。蒸している間にほかのものも作れます。タレを作ったり、もう一品サラダを作ったりとかできますね。

小竹：蒸すときは中火でいいのですか？

りよ子：基本的には、中火と強火の間くらいですね。蒸気がしっかり上がっている状態にしてください。お鍋にお湯がたっぷり入っているほうがいいですね。

小竹：下の鍋は何でもいいのですか？

りよ子：何でも大丈夫です。合わないときは、ドーナツ型の真ん中に穴が開いている蒸し板があるので、それを乗せると大体どのお鍋にも合います。

小竹：蒸し上がりの目安はどういったところですか？

りよ子：蓋を開けて野菜の色が火が通っている色になっていれば完成です。





せいろは“ダイエット”や“美肌”にも効果的

小竹：料理が完成しました！見た目もお花畑みたいで可愛いですね。りよ子さんおすすめのタレなどはあるのですか？

りよ子：塩とオリーブオイルがおすすめですね。

小竹：この番組のゲストにも来ていただいた有元葉子先生のおすすめのオリーブオイルを用意しましたので、そちらで食べてみたいと思います。おいしいですね。癒される感じがあります。こういう料理を食べていると健康にいい感じがありますね。

りよ子：あります。体にいいことをしている感じがします。

小竹：芸能人の方がせいろ蒸しでダイエットに成功したという話もあるそうですね？

りよ子：はい。『ヒルナンデス』の企画で、川村エミコさんに1冊目のレシピ本で1ヶ月置き換えていただいて、マイナス8.5kgのダイエットに成功しました。お肌の調子も良くなったと仰っていました。

小竹：ダイエット本も今作られているのですよね？

りよ子：そうなんです。第3弾としてせいろを活用したダイエットレシピ本を今制作しておりまして、年内に発売予定です。ダイエット本ということで、カロリーの表記が入っていたり、栄養成分の表記が入っていたり、よりダイエット向きの内容になっています。

小竹：料理も今までのものとは違う方向性ですか？

りよ子：今まではおかずドーンみたいなレシピが多かったのですが、ダイエット本は置き換えられるように、1レシピでご飯、おかず、副菜という感じで、主食、タンパク質、そのほかの栄養が1食で摂れるようなものがずらっと載っています。

小竹：りよ子さんはミニマリストでもあって、暮らしもシンプルで洋服もあまり数を持たないそうですね？

りよ子：すごく少ないです。20着も持っていない気がします。ワンピースが多いのですが、この黒のシンプルなワンピースばかり着ています。

小竹：そういったシンプルな暮らしは昔から？

りよ子：過去に引っ越しが多くて、引っ越す度に物がどんどん減っていって、気づけばよく使うものだけが残った感じです。なので、ここ数年はシンプルに暮らしています。ただ、せいろだけは20個くらいあります（笑）。

小竹：せいろがあれば調理道具にも器代わりにもなるので、いろいろといいですよね。

りよ子：はい。でも、私はお皿もあまり持っていないので、撮影のときに足りなくて、スタイリストさんに困った顔をされてしまいます（笑）。さすがに最近自分もちょっと困ったので、増やそうかなとは思っています。

小竹：今後やってみたいことはありますか？

りよ子：今はせいろブームで一時的な流行りものみたいな印象がありますが、私は毎日使って本当にいいと感じているので、鍋やフライパンと同じように一般家庭に普通にあるものとして広めていくような活動をしていきたいです。

小竹：せいろ料理クリエイターとしてもずっと活動されていく予定ですか？

りよ子：せいろは本当に好きですし、まだまだ可能性があると思っているので、このクリエイター活動は続けていきたいと思っています。

