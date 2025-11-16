ºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÂæÏÑ¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÍèÂæ¡¡¶âÇÏ±Ç²èº×¤ÇÂæËÌ¤Î³¹Ãæ¤ËÅÐ¾ì
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬16Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂæËÌ¶âÇÏ±Ç²èº×¡×¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç»²²Ã¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂæÏÑ¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
±Ç²èº×¤Ç¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÊõÅç¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÂ¾¡¢±Ç²è´Û³°¤Î¹¾ì¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤ÈÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤«¤é¸òÄÌÉô´Ñ¸÷½ð¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ë¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¡£ÂæÏÑ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎË¬Âæ¤ÇÆÃ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ó¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤¿¤È²óÅú¡£ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖµÉË°Î»¡×¡Ê¤ªÊ¢°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
±Ç²èº×¤Ç¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÊõÅç¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÂ¾¡¢±Ç²è´Û³°¤Î¹¾ì¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤ÈÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤«¤é¸òÄÌÉô´Ñ¸÷½ð¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ë¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¡£ÂæÏÑ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎË¬Âæ¤ÇÆÃ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ó¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤¿¤È²óÅú¡£ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖµÉË°Î»¡×¡Ê¤ªÊ¢°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë