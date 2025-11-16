2025年11月13日、韓国・ニューシスは「景福宮の石垣の下で中国人観光客とみられる男女が排便する姿がとらえられ、物議を醸している」と伝えた。

記事によると、韓国広報専門家として知られる誠信女子大学の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）教授が自身のSNSに「中国人観光客による迷惑行為が日に日に増えている」と投稿した。

景福宮は1935年に創建された朝鮮王朝の王宮で、多くの観光客が訪れる観光名所。その北門に当たる神武門内の石垣で、今月10日、70代の中国人とみられる男が排便しているのを市民が目撃し、通報。男は駆け付けた警察官に摘発され、罰金5万ウォンが科されたという。また、男の同行者らしき中国人女性が排便するのを見たという目撃談もあるという。

先月には天然記念物に指定されている済州島の龍頭（ヨンモリ）海岸で、中国人女児が排便していたという目撃談がネット上で拡散された。

徐教授は「路上放尿だけでなく、屋内禁煙も大きな問題だ」とし、「韓国に観光しに来るのはいいが、基本的なエチケットは守らなければいけない」「ガイドが中国人観光客を教育していくことも重要だ」と指摘している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国の観光地にはちゃんとトイレがあるのに、なぜわざわざこんなことを？」「最悪。いくら何でもひどすぎる」「どれだけ民族性が低かったらこんな場所で排便しようと思うのか」「こんなことをされても中国を悪く言うと『嫌中』扱い？」「あなたたちの国ではこれが日常なのかもしれないが…。他国まで来てこんなことをしているのは哀れにも思える。中国人のノービザ入国は禁止にしてほしい」など、怒りの声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）