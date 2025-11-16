「それどこの？」→ なんと【ダイソー】！ 倍額でも欲しい「トートバッグ」

冬の毎日コーデで使えるバッグが欲しいなら、季節感のあるものがおすすめ。編集部がリサーチする中で見つけたのは【ダイソー】の高見えトートバッグです。ぷっくりとした可愛らしいフォルムがコーデのアクセントになり、実用性も高そうです。大人も使いやすいシンプルなデザインなので、ぜひ冬コーデの相棒にして。

安定感のある底マチ付きのトートバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

清潔感のあるオフホワイトのトートバッグは、上品なグレーの持ち手がポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「底部分のマチは約11cmもあります」とのことで、見た目以上に収納力がありそうです。ぷっくりとしたキルティング素材が、冬ムードを盛り上げてくれる予感。

大人が使いやすいシックな色味のトートバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

シックなカーキで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうなナイロンバッグ。シンプルながら、フロントのタグや中綿入りの太めの持ち手がアクセントに。開口部はファスナー付きで中が見えず、防犯面も安心。ちょっとそこまでのお出かけやランチバッグとして使うのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M