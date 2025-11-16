16日（日）、パナソニックアリーナで2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUPの女子決勝が行われ、Tealmare Jr. OCEAN WINS U15とVC長野トライデンツ岡谷U15が対戦した。

10月に行われた予選大会を勝ち上がり、決勝大会へと駒を進めた両者。Tealmare Jr. OCEAN WINS U15にとっては、大会3連覇をかけた試合となった。

25点3セットマッチで行われる試合、序盤にリードを奪ったのはVC長野トライデンツ岡谷U15。組織的な守備で相手の攻撃を拾い、自分たちのチャンスで決め切る理想のバレーを展開する。それでもTealmare Jr. OCEAN WINS U15はエースの霍田杏梨を中心に反撃。それでも最後まで集中を切らさなかったVC長野トライデンツ岡谷U15が22-25で最初のセットを奪う。

続く第2セットは、一進一退の攻防で点差が離れないまま中盤へ。17-14とTealmare Jr. OCEAN WINS U15が一歩前に抜け出すが、VC長野トライデンツ岡谷U15も食らいつく。的確な読みでブロックタッチを奪い、粘りの守備を徹底。逆転に成功し、勢いのままに2セット連取。悲願の優勝を決めた。

なお、大会の最優秀選手賞はVC長野トライデンツ岡谷U15の2年生・濱田稀帆が受賞している。

■試合結果

Tealmare Jr. OCEAN WINS U15 0-2 VC長野トライデンツ岡谷U15



第1セット 22-25

第2セット 21-25

