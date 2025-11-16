エリザベス女王杯はレガレイラが優勝

16日に行われた中央競馬のG1・エリザベス女王杯（京都芝2200メートル）は、1番人気のレガレイラ（牝4、木村）が制した。表彰式でプレゼンターを務めた人気女優に、競馬ファンから歓喜の声が続出した。

戸崎圭太騎手が騎乗したレガレイラが、昨年の有馬記念で強力牡馬を撃破した実力を見せつけた。

武豊鞍上のエリカエクスプレス（牝3、杉山晴）がペースを作る展開をじっくり追走。直線は外から鋭く伸び、1番人気に応えてG1通算3勝目を挙げた。

表彰式でプレゼンターを務めたのは、人気女優の山本美月だった。身長は167センチ、白基調に黒の花柄のワンピースで登場すると、現地観戦のファンやX上のファンから歓喜の声が上がった。

「美人すぎて目の保養」

「ため息が出るほど美しかったです」

「山本美月さん、顔ちいさすぎる」

「可愛すぎる生で拝めて幸せ」

「山本美月のトークショーまで見て帰ってる」

エリザベス女王杯を制したレガレイラは父スワーヴリチャード、母ロカ（母の父ハービンジャー）の血統。通算11戦5勝となった。



（THE ANSWER編集部）