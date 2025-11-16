元AKB48メンバー、嵐デビュー曲の握手会参加を初告白 共演の相葉雅紀は驚き
【モデルプレス＝2025/11/16】元AKB48で女優・タレントの野呂佳代が、11月15日放送の日本テレビ系「嗚呼！！みんなの動物園2時間スペシャル」（よる7時〜）に出演。野呂が初公開のエピソードを明かす場面があった。
保護犬のトリミングを行う企画に登場した野呂。共に出演していた番組MCを務める嵐の相葉雅紀から「野呂ちゃんってさ同世代よね？」と聞かれると野呂が1993年、相葉が1つ下の1992年生まれであることを話し、相葉は野呂の年齢について「松潤（松本潤）とニノ（二宮和也）と同い年！」と嵐のメンバーの名前を挙げて笑顔を見せていた。
すると、野呂は「正直、今まで1回も言ったことないですけど、私嵐のデビュー曲の握手会に行ったことあります」と、嵐のデビューシングル「A・RA・SHI」の握手会に参加していたことを初告白。すると相葉は「えっ！？本当に？」とかなり驚いた様子を見せつつ「ありがとう！」と感謝を伝え、「後に一緒にトリミングするとは…」と話していた。（modelpress編集部）
