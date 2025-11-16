ＡＫＢ４８の１９期研究生・伊藤百花（２１）と花田藍衣（２０）が１６日、東京・浜松町の文化放送で「『ＡＫＢ４８伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』番組おはなし会 ｖｏｌ．１」を開催した。同じく１９期研究生・奥本カイリ（１８）、川村結衣（１９）、白鳥沙怜（１５）がゲスト出演して同期５人が集まった。

同番組は、次世代を担う１９期研究生の伊藤と花田がパーソナリティーを務め、文化放送からアイドル界の頂点を目指していく。７月に放送をスタートし、５カ月で番組初イベントとなった。伊藤は「５人でイベントができたというのがうれしかった」と振り返り、花田は「イベントができたのは皆さんが毎週聞いてくださるからでうれしい」と感謝。奥本も「ホームな感じで楽しむことができた」と会場のファンを盛り上げた。

同期５人でのイベントは約１年ぶり。白鳥は「普段言えないことや、１年半一緒にいるけど新しく気づいたこともあったので楽しかった」と喜び、川村は「２人のラジオのイベントに初めてのゲストとして呼んでいただけて新鮮で楽しかったです。１年前のファンミーティングの時よりも緊張感がガチガチではなくなっていてファンの皆さんと目を合わせてコミュニケーションを取りながら楽しみながらできていい経験になった」と成長も実感した。

グループの２０周年イヤーという記念すべき年に始まった番組。伊藤は「自分のトーク力が上がったと感じる。番組を通じてファンの皆さんに私の成長を見守っていただけたら」と呼びかけ、花田は「ＡＫＢ４８ファン以外の方にも注目していただけるようになったらいいなと思います」と力を込めた。