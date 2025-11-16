フランスの若き名手が、日本競馬にアジャストしてきた。Ｇ１・９勝のタイトルを引っ提げて初来日したアレクシ・プーシャン騎手（２５）が、徐々に結果を出してきた。

１１月１日から短期免許を取得したが、最初の週は天皇賞・秋のアーバンシック（５着）を含む１０鞍に騎乗したものの、勝ち星はなく３着が１回のみとほろ苦いデビュー週となった。しかし、８日の東京１Ｒ（２歳未勝利）で２番人気のプルメリアリノに騎乗してＪＲＡ初勝利を挙げると、この週は３勝をゲット。２着５回、３着１回と徐々に波をつかんだ。

続く来日３週目となった今週の成績は、１着２回、２着１回、３着３回と着実に日本の競馬にアジャストしてきている。ここまでＪＲＡ通算成績は４４戦５勝、２着６回、３着５回。勝率１１・４パーセント、連対率２５・０パーセント、複勝率３６・４パーセントと少しずつ数字も上昇。５勝のうち４勝が芝だが、ダートでも計１５鞍で〈１、２、２、１０〉。複勝率は３３・３パーセントと上々の成績を収めている。

端正な顔立ちと１６８センチというスラッとしたスタイルで、ウイナーズサークルでは日に日に黄色い歓声が増えている。３０日に行われるジャパンＣ（東京）では、２３年の菊花賞馬ドゥレッツァに騎乗することも決まった。フランスから来たニュースターのさらなる活躍に注目だ。

アレクシ・プーシャン ２０００年９月１１日生まれ、フランス出身。フランスの名伯楽であるＡ・ファーブル師の下で腕を磨き、２０１６年のデビューから早くも通算５００勝以上をマーク。現在、仏リーディング４位。好きな日本食は、すしと焼き肉。