『ザ・ロイヤルファミリー』キャスト変更が話題「一気に…」「時の流れは早い」【ネタバレあり】
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第6話が、16日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネット衝撃の新キャストを公開！
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
第6話は、いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。しかし、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）に2017年の有馬記念終了後、来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退すると告げられ驚きを隠せなかった。
それは事前の家族会議でも伝えられ、次期社長へは優太郎（小泉孝太郎）と突然命じたため、優太郎も戸惑いを隠せないでいた。さらに、耕造があることを告白したことで、栗須は急遽、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）に会いに行くことに…。有馬記念レース当日、雨の中スタートがきられる…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは、野崎加奈子（松本若菜）の一人息子・翔平。これまで三浦綺羅が演じていたが、競馬学校に入学した青年・翔平を市原匠悟が演じた。「翔平が一気に成長した」「翔平くん大きくなった」「翔平くんの成長で年月の経過がリアルに感じられるなぁ…」「翔平くん競馬学校入れたのね！」「翔平くん大きくなったな〜時の流れは早い」などの声が寄せられている。
