◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンに選出されている隅田知一郎投手が、6回に登板。四球でランナーを背負うも無失点の投球を見せました。

侍ジャパンでは「アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」からトップチーム入りを重ねている隅田投手。日の丸を背負う中でも力投を続けており、レギュラーシーズンでも、今季自身初の2ケタ勝利をあげるなど好投を続けていました。

しかし、先日行われた広島との練習試合ではまさかの乱調。MLB公式球、ピッチクロック、ピッチコムとNPBでは使用されていないルールのもとでの投球で、2と2/3回で75球を投げて、被安打9、奪三振2、与四球5、9失点という成績となっていました。

状態が注目される中で迎えたこの日の登板。先頭には四球を許すも、後続を打ち取り2アウトまで追い込みます。さらに後続に四球を与え1、2塁とランナーをためるも、来季MLB挑戦を表明している好打者ソン・ソンムン選手を4球目のチェンジアップで空振り三振。無失点で切り抜けました。