バスク代表が約1年半ぶりに始動！ パレスチナとの“連帯”を示した90分間…ソシエダやビルバオの主力ら躍動
バスク代表は15日、本拠地『サン・マメス』にて、パレスチナ代表との親善試合に臨んだ。
ハゴバ・アラサテ監督（現：マジョルカ指揮官）が率いるバスク代表にとって、昨年3月に行われたウルグアイ戦以来の始動となった今回。対戦相手として選んだのはパレスチナ代表で、イスラエルとの戦争状態にある、同国との連帯をアピールする意味合いも大きく、“民族”や“宗教”という観点から、ともに排斥された歴史を歩んだ両者の“友好の証”ともいえる90分を見ようと、『サン・マメス』には5万人以上の観客が集まった。試合前には、「Stop Genocide（虐殺を止めよう）」といったバナーも掲げられている。
そんな試合は、バスク代表が終始優位に進めた。CBイゴール・スベルディア（レアル・ソシエダ）やMFミケル・ハウレギサール（アスレティック・ビルバオ）といった豪華な顔ぶれがスタメンに並んだなか、4分にCBウナイ・エルサバル（レバンテ）のゴールで先制に成功。さらに43分にFWゴルカ・グルセタ（アスレティック・ビルバオ）がPKを沈め、76分にはFWウルコ・イセタ（アスレティック・ビルバオ）がダメ押しとなる3点目をマークした。このまま3−0でタイムアップを迎え、約1年半ぶりの実戦を白星で飾っている。
なおパレスチナ代表は、18日にカタルーニャ代表との対戦を控えている。
【スコア】
バスク代表 3−0 パレスチナ代表
【得点者】
1−0 4分 ウナイ・エルサバル（バスク代表）
2−0 43分 ゴルカ・グルセタ（バスク代表）
3−0 76分 ウルコ・イセタ（バスク代表）
ハゴバ・アラサテ監督（現：マジョルカ指揮官）が率いるバスク代表にとって、昨年3月に行われたウルグアイ戦以来の始動となった今回。対戦相手として選んだのはパレスチナ代表で、イスラエルとの戦争状態にある、同国との連帯をアピールする意味合いも大きく、“民族”や“宗教”という観点から、ともに排斥された歴史を歩んだ両者の“友好の証”ともいえる90分を見ようと、『サン・マメス』には5万人以上の観客が集まった。試合前には、「Stop Genocide（虐殺を止めよう）」といったバナーも掲げられている。
なおパレスチナ代表は、18日にカタルーニャ代表との対戦を控えている。
【スコア】
バスク代表 3−0 パレスチナ代表
【得点者】
1−0 4分 ウナイ・エルサバル（バスク代表）
2−0 43分 ゴルカ・グルセタ（バスク代表）
3−0 76分 ウルコ・イセタ（バスク代表）