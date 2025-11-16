¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÅÄÃæÊË¡¡Áê¼ê½Å½ý¤Î¸òºø¥×¥ì¡¼¤Ë½é¸ÀµÚ¡ÖÈà¤Î²óÉü¤ò´ê¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÅÄÃæÊË¡Ê£²£·¡á¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡ÊËÅÄ¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¸òºø¥×¥ì¡¼¤Ç£Í£Æ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¢¥Ö¡Ê¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ë¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥¬¡¼¥ÊÀï¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¸Î°ÕÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤Þ¤¿²óÉü¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥¢¥Ö¤È¤Î¸òºø»þ¤Ë±¦Â¤ò½³¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹üÀÞ¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÎÅÓÃæ¸òÂå»þ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£