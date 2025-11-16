不倫夫とは別居を開始→離婚は保留にした妻が「すぐ着手したこと」｜不倫夫をラブホテル前で待ち伏せした話【ママリ】

これは、二度目の裏切りによって、愛する夫への信頼が憎悪へと変わった一人の妻、沙羅の物語です。生まれてくる子どものために一度は再構築を決意した矢先の「ダメ押し不倫」。衝撃の事実に気づいた沙羅は、夫を絶対に許さないと決意して…『不倫夫をラブホテル前で待ち伏せした話』をごらんください。

拓真への愛情を過去のものにすることは、簡単にはできません。しかし、沙羅はもう彼の裏切りに感情を振り回されることをやめました。まずは、不倫相手から慰謝料を確実に取ること。そして何より、お腹の中にいる子どもを無事に産み、自分の人生を再構築すること。沙羅は、愛憎を超えた冷静な覚悟を決め、未来のための具体的な行動を開始しました。



立ち止まることをやめた私

拓真が帰った後も、私の心はまだ整理がつきませんでした。昨日まで大好きだった人を、急に過去形にすることはできません。しかし、彼の行動を理解しようと考えれば考えるほど、「頭がおかしいやつ」にしか思えませんでした。仮に彼が変わってくれたとしても、私自身が彼を信用できるようになるまで、何年かかるかも分かりません。



私は、このまま感情に流されて立ち止まることをやめました。両親も「お前が選んだ人生を応援する」と言ってくれて、しばらくは実家に滞在できます。しかし、私自身がまず動く必要がありました。



まず、私は慰謝料を取ることに集中することを決めました。綾乃夫婦の助けを借りて確保した写真、ボイスメモ、身分証明書の情報といった完璧な証拠が手元にある今、慰謝料請求は着実に進められます。



「まずは、弁護士さんに相談して、あの女性から慰謝料を確実に取ることから始める。拓真のことは、その後考える」



私はそう決意しました。そして何よりも最優先すべきは、お腹の中にいる子ども。この子を無事にこの世に誕生させ、幸せに育てていくこと。それが、私に残された最大の使命でした。

選択肢を広げるための戦略

後日、私は綾乃夫婦と食事に出かけて、心からの感謝を伝えました。彼らの協力がなければ、私は証拠も取れず、ただ泣き崩れて終わっていたかもしれません。



拓真との離婚については、今は保留です。拓真は変わるかもしれませんが、私の心はもう戻らないかもしれません。私は、拓真の言葉に再び耳を傾ける前に、まず自分の足元を固め、未来の選択肢を広げることにしました。



この二度目の裏切りは、私に「誰にも期待せず、自分の人生を自分で守る」という、強い覚悟を与えたのです。



完璧な証拠と未来の計画

この最終話では、沙羅が感情的な復讐の段階を終え、現実的な自己防衛と未来の設計へと舵を切る様子が描かれています。二度目の裏切りは痛烈でしたが、そのショックが逆に沙羅の心を冷静にさせ、「愛憎」という感情的な鎖を断ち切りました。



慰謝料請求という行動は、拓真への最終的な決断を下す前に、自分の経済的な権利を確保するという非常に合理的な選択です。沙羅は、生まれてくる子どもを守るという使命を胸に、自立した母親として未来へ向かっていく強い決意を固めます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）