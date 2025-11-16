MBS玉巻映美アナ、第2子出産を報告「母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です」
【モデルプレス＝2025/11/16】MBSの玉巻映美アナウンサー（33）が11月16日、自身のInstagramにて第2子出産を発表した。
【写真】33歳美人アナ、第2子の顔出しショット
玉巻アナは「私ごとですが、このたび第2子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です（手が2本じゃ足りません…）」と報告。また、長女の成長についても触れ「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！（当たり前か）そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂しくもあり。一瞬一瞬がかけがえのない時間なんだなと、改めて感じます」と振り返った。
そして、「イヤイヤ期の理不尽も、0歳時期の寝不足も、今しか味わえない貴重な瞬間なのだ！！！と言い聞かせて、涙をぐっと堪えようと思います」と子育てに奮闘する近況を明かし、最後には「気づけば今年も残りわずか…皆さまもどうかお体に気をつけてお過ごしください」と結んでいる。
玉巻アナは、早稲田大学卒業後の2015年にMBSに入社。2019年1月から2022年4月まで、MBS／TBS系「プレバト！！」の第3代アシスタントを務めた。プライベートでは、2019年11月に結婚を公表し、2023年5月には第1子女児を出産している。（modelpress編集部）
◆玉巻映美アナ、第2子出産
◆玉巻映美アナ「プレバト！！」アシスタントで話題に
