N.Y.C.SANDの限定ギフト「ウィンターアソート」で、心とろけるクリスマス

毎年人気の「N.Y.C.SAND」から、この冬だけの特別なギフト「N.Y.C.S.ウィンターアソート」が登場しました。新作の「N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド」をはじめ、人気フレーバーが4種入った贅沢な詰め合わせ。雪の結晶をあしらった限定パッケージは、冬の街並みにぴったりな華やかさ♡大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもおすすめです。

冬だけの特別な味わいが詰まった限定ギフト



N.Y.C.S.ウィンターアソート

「N.Y.C.S.ウィンターアソート」は、冬の訪れを感じる季節限定ギフト。

ラインナップは、定番の「N.Y.キャラメルサンド」6個、香ばしい「N.Y.スカッチサンド」2個、ほっくり甘い「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」2個。

そして新作「N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド」2個の計12個入り。

濃厚なキャラメルと風味豊かなナッツ、カカオの香りが溶け合う新作は、口に入れた瞬間に思わず笑みがこぼれる上品な美味しさです。

価格は2,862円（税込）。贈り物にもぴったりの華やかさです。

雪の結晶がきらめく、心ときめくデザイン



冬限定の「N.Y.C.S.ウィンターアソート」は、雪の結晶をモチーフにした上品なパッケージが魅力。

開けた瞬間、まるで雪が舞い降りるような幻想的なデザインが心をときめかせます。

大丸東京店では12月25日頃まで、そごう横浜店では2026年1月16日頃まで販売予定。

どちらの店舗でも、クリスマスの贈り物や年末年始の手土産にぴったりのギフトとして注目を集めています。

ちょっとした贈り物に♡プチサイズも登場



N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド ウィンターパッケージ2個入

そごう横浜店限定で、「N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド ウィンターパッケージ2個入」も販売中。

新作フレーバーを気軽に楽しめるプチサイズで、価格は540円（税込）。上品で可愛らしいウィンターデザインは、ちょっとしたお礼やプレゼント交換にもぴったりです。

小さな箱に詰まった“甘い幸せ”を、大切な人に贈ってみてはいかがでしょうか。

心もほどける、冬のご褒美スイーツを



雪のようにとろけるキャラメルと、香ばしいナッツやチョコレートの香りが広がる「N.Y.C.S.ウィンターアソート」。

寒い季節にぴったりの温もりを感じる味わいは、贈る人にも贈られる人にも幸せを届けてくれます。

可憐な雪の結晶パッケージに包まれた特別なスイーツで、今年のクリスマスをさらに華やかに♡自分へのご褒美にも、大切な人への“ありがとう”にもぴったりの限定ギフトです。