好き＆いただきたい「北海道の御朱印」ランキング！ 2位「函館八幡宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「北海道の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「デザインが素敵なため率直に好きですし頂きたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「室町時代からの歴史ある神社で、函館の守護神として函館総鎮守の印がある御朱印は権威があります」（60代男性／兵庫県）、「函館が好きなのでぜひここに訪れてみたいです」（50代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「四季折々の限定御朱印が美しく、北海道らしい特別感があるから」（30代女性／東京都）、「デザインの種類が豊富でコレクションしたくなる」（40代女性／福島県）、「北海道でも人気なパワースポットということでぜひ行ってみたいとともに御朱印もいただきたいです」（30代女性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：函館八幡宮／33票函館市の高台、函館山を背にする位置に鎮座する神社です。室町時代に創祀された古い歴史を持ち、明治時代に現在の地に移されました。函館の総鎮守として長きにわたり信仰を集めており、開運招福、厄除開運、家内安全といった幅広いご利益がいただけます。御朱印は、本社のものと境内社・鶴若稲荷神社のもの、合わせて2種類を直書きで拝受できます。
1位：北海道神宮／100票ご利益は開拓・発展、勝負運、金運など多岐にわたる、北海道で最も格式高い神社の1つ、北海道神宮。札幌市に鎮座し、北海道の総鎮守として人々の信仰を集めています。明治時代に、北海道の開拓・発展の守護神として創建され、開拓三神と明治天皇がまつられています。御朱印は北海道総鎮守の朱印が特徴的なシンプルなデザインが主軸ですが、例祭期間限定の切り絵御朱印もあり、その拝受を目的に訪れる人も少なくありません。
