【富山県の人気スーパー銭湯】「満天の湯 富山店」は開放感あふれる温泉施設！ 2種類のサウナを日替わりで楽しめる
休日の過ごし方として、高い人気を誇るサウナや銭湯。大人気のサウナや温泉施設を目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いスーパー銭湯を紹介します。今回紹介するのは、富山県で人気の施設「満天の湯 富山店」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
【アクセス＆料金】「満天の湯 富山店」の詳細情報
「サウナ最高！暑すぎないので結構長くいられるし、蒸気とラベンダーの香りが凄く心地良かったです！」
「地元で気軽に癒やされたい時にちょうどいい温泉施設です」
「店内に入るとお香の香りがしていて、全体的にも清潔感があり、リラックスして楽しめました」
▼アクセス
所在地：富山県富山市石金2丁目1-8
最寄駅：富山地方鉄道 不二越・上滝線 不二越駅 よりすぐ（隣接）
▼料金
※料金は全て税込です。朝風呂（8:00〜10:00）：一般700円、会員700円
一般（10:00〜24:00）：一般850円、会員780円
(文:All About ニュース お買いもの部)
「満天の湯 富山店」は日替わりで本格サウナを楽しめる日替わり湯「黒部の湯」と「神通の湯」が楽しめる、開放感あふれる施設。塩サウナやハーブミストサウナなど、2種類のスチームサウナを日替わりで楽しめるのも大きなポイントです。
「満天の湯 富山店」の口コミは？「満天の湯 富山店」には、以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報
