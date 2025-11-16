旅行ガイドが外国人から聞かれてハッとする、インバウンドから見た「日本のフシギ」5つ
秋のインバウンド来訪の季節が続いています。来日観光客が増えれば、日本との文化の違いによる誤解やトラブルが発生することもありますが、外国人の客観的な視点で見た日本の“フシギ”には、ハッと考えさせられるものも少なくありません。
筆者が全国通訳案内士の業務の中で、インバウンド観光客から寄せられた質問から、私たちには意外と気付きにくい日本の日常のあれこれを5つご紹介します！
この自動ドア（実際には運転手が手動で開けているのですが）は、1964年の東京オリンピックをきっかけに、利用者の利便性や安全性の向上を図って導入が進んだそうです。日本人らしい気遣いが感じられるサービスだと思います。
こうした日本ならではのサービスにうれしい驚きを示す外国人も多い一方で、まさか自動で開くとは思っていないわけですから、自分でドアを開けようとしてうまくいかず、戸惑ったり、不都合を感じてしまったりするケースもあるようです。
ドアに限らず、日本のタクシーは夜間に女性が1人でも安心して乗れるということ自体が、当たり前のようで実は全然当たり前ではない素晴らしいサービスだと思います（筆者は男性ですが、海外で夜間の1人利用はできるだけ避けますし、国によっては命がけです）。
意外に思われるかもしれませんが、同じような機能を持つ設備は海外ではあまり見かけません。全く存在しないわけではないのですが、日本のように統一された規格で、社会に広く浸透している国は、筆者の知る限りありません。
説明すると、暗に「さすが日本！」という感じの反応を示してくださる方が多く、ぜひ母国でも何かのヒントにしてもらえればと思います。
その点を理解してもらうことは難しくはないのですが、そう説明すると、多くの外国人は「日本では神道を信じる人と仏教を信じる人が多いんだな」という風に理解します。しかし、実際には日本では「神道と仏教の両方」を信仰の対象とする人が少なくありません。 例えば、時代劇などでよく耳にする「神さま仏さま〜」というセリフは、日本人が神道と仏教をともに信仰する様子をよく表しているのではないでしょうか。
時と場合によって神社にもお寺にも参拝するという日本人は多いと思います。2つの異なる宗教を同時に敬うことは、多くの外国人にはなじみがありません。また、古代から八百万（やおよろず）の神々を信仰してきた日本人の宗教観（もちろん、キリスト教などさまざまな宗教の人がいることも含めて）を、インバウンド観光客に簡潔に説明するのは非常に難しいことです。
一方、日本人の中には「自分は無宗教だ」と考えている人も多くいます。しかし、そうした人たちも初詣の際には何時間も並び、無心で祈ったりお守りを買ったりしています。
このように柔軟な信仰心を持つ日本は、ある意味外国人にとっては「異文化体験」のるつぼなのかもしれません。
試しにGoogleで「airport staff」と画像検索し、続いて「空港スタッフ」と日本語で画像検索すると、表示される画像の雰囲気がガラリと変わることに気付くでしょう。
ちなみに、客室乗務員については、多くの国で男性の割合が3割くらいという感覚を持つ方が多いのではないでしょうか。一方、筆者自身は日本国内のフライトで、女性パイロットの便に乗り合わせたことはありますが、男性の客室乗務員を見たことがありません。これは非常に偏った状況だと思います。
その理由として考えられるのは、まだ飛行機で海外旅行が夢のようだった昭和の時代に、確かに“スチュワーデス”たちはなぜか美人ぞろいで、そのイメージがこの業界の女性人気につながって今に至る面は大きいのでしょう。
しかし、時代は変わっています。客室乗務員は女性でなければできない仕事ではないですし、筆者はまた、地上か空かを問わず、接客スタッフに「若い」人ばかりが目に付くこともむしろ気掛かりです。言うまでもなく、乗客の安全はスタッフの長年の経験によって支えられることが多いからです。
一般的な会社組織では、若い人が多いことは活気につながり好ましい面もあります。しかし、安全が最優先される航空業界では、事情が異なるはずです。もちろん、子育て後に復職する際のハードルなど、どの仕事にも共通する課題はあると思いますが、もし若い人たちが早期に離職してしまう現状があるとすれば、それは日本の航空安全にとって大きな損失となります。
推測ですが、日本の物価が比較的安定していた上に、100円玉や50円玉の存在（昔は硬貨のみの自販機が非常に多かった）があったこと、またその100円の価値が缶ジュース1本の価値と長い間うまくマッチしていたことも大きかったと思います。
この条件を満たす国は日本だけではないはずですが、例えばアメリカの場合だと、自動販売機で1ドルを支払うには25セント玉を4枚（常に財布にあるとは限らない）用意するか、1ドル札や5ドル札を使うことになり（紙幣でおつりを出す機能も必要）、置く方、買う方双方にとって結構ハードルが高いことは想像できます。
さらに付け加えると、日本円は非常に清潔で新品同様の紙幣が多く、これは世界的に見ると珍しいことです。そのため、自動販売機が紙幣を読み取る際の誤作動が起こりにくいと考えられます。また、偽造防止技術も世界トップクラスであり、これら物理的な要因が自動販売機を安心して運用できる環境づくりに貢献していると言えるでしょう。
ですが根本的な理由として、もしかしたら私たち日本人が便利さに慣れていて、欲しいものがすぐ手に入ることにコストを払うのをためらわないということも考えられはしないでしょうか。
ちなみに筆者がご案内する際には、「青いボタンと赤いボタンの違いは何でしょうか？」とクイズ形式で紹介することがあります。日本が初めての外国の方々が答えを聞いて「なるほど」という顔をしてくれるのが私は好きで、筆者の定番の案内になっています。（実際、「冷たい飲み物がほしかったのに！」というハプニングも少なくありません）
いかがでしたでしょうか。外国人の視点から寄せられる率直な疑問の中には、日本社会の課題が見えてくる場合もあれば、世界に誇れるいい点が隠れていることもあります。この記事を読んで、皆さまに何か新たな気付きがあれば幸いです。
(文:中原 健一郎（海外旅行ガイド）)
