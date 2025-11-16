¡Ö¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Æ¨¤·¤¿Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¡¢¶¯¹ë¼Â¶ÈÃÄÇË¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëR¤Ø¡Ú¥Ð¥¹¥±¹Ä¹¡ÇÕ¶å½£¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ¡¦Âè92²ó¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Ï16Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Îµ×Î±ÊÆ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÎÃË½÷·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÆü·ÐÂç¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¶å½£ÅÅÎÏ¡ÊÆ±¡Ë¤ò83¡½78¤Ç·âÇË¡¢½÷»Ò¤ÏÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¤¬Äá²°É´²ßÅ¹¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë80¡½78¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍèÇ¯1·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëR¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¤¬Äá²°É´²ßÅ¹¤È¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¡£Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄÈÞÍ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä±îÌÚ¿´ÏÂ¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ÎÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃç´Ö¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤È±îÌÚ¡¢ÎëÌÚ¸ê¹áÆî¡ÊÆ±¡Ë¤Î3¿Í¤Ïº£Ç¯¡¢U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤äÂåÉ½¸õÊä³èÆ°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¤â¡¢Àº²Ú½÷»Ò¤ÈÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëR¿Ê½Ð¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¹Ä¹¡ÇÕ¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤ÎàÁ´¹ñá¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£Àµ·îµÙ¤ß¤âÊÖ¾å¤·¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë