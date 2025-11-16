¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÀèÈ¯¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ï3²ó3¼ºÅÀ¡¡2¿ÍÌÜ¡¦À¾¸ýÄ¾¿Í¤Ë·ÑÅê¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²óº´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢2¤Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë
¢£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ¡¼´Ú¹ñ¡×¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê22¡¢ÃæÆü¡Ë¤¬3²ó53µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶4¡¢»Íµå2¡¢¼ºÅÀ3¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¡£4²ó¤«¤é2¿ÍÌÜ¡¦À¾¸ýÄ¾¿Í¡Ê29¡¢³ÚÅ·¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¶â´Ý¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é150Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÏ¢È¯¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢Á°ÆüËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤òÂÇ¤Á¼è¤ê2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¡¦¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë»°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤â¡¢4ÈÖ¡¦¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¤ò150Ò¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
2²ó¤â1Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¶â´Ý¡£¤·¤«¤·¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÂ³¤¯¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ß¥ó¤Ëº¸ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¡¦¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤â2ÈÖ¡¦¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨1»àËþÎÝ¤Ë¡£¤¹¤ë¤È3ÈÖ¡¦¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â°ìÎÝÁö¼Ô¤¬ÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤òËÜÎÝ¤ØÊÖ¤·3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¶â´Ý¤Ï3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¢4²ó¤«¤é¤ÏÀ¾¸ý¤Ë·ÑÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ª¡¦¥¦¥©¥ó¥½¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡¢ºå¿À¡Ë¤¬ÃæÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯ËÒ½¨¸ç¡Ê27¡¢DeNA¡Ë¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡¢µð¿Í¡Ë¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¡£1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê22¡¢¹Åç¡Ë¤Ï3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë±¿¤Ó¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤ÇÀÐ¾åÂÙµ±¡Ê24¡¢DeNA¡Ë¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç2ÅÀÌÜ¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3¿ÍÌÜ¡¦¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬ÅÐÈÄ¤â¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡Ê26¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â»Íµå¤È2¼ÔÏ¢Â³¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç3¡¼3¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´Ý¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢15»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.61¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶¯²½¹ç½É´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê10Æü¡Ë¤Ç¤Ï4¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ5²óÅÓÃæ¤«¤é¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·2²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê24¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤ÏËÒ½¨¸ç¡Ê27¡¢DeNA¡Ë¤ÈÀ¾Àî»Ë¾Ì¡Ê22¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡¢µð¿Í¡Ë¤Ë3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É·×11ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¡£´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï2017Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é10Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï26Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2026¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯™¡Ù¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅê¼ê¤¬ÂÇ¼Ô¤ËÅêµå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»È¤¨¤ë»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¡¢³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡ÊÅê¼ê¤ÈÊá¼ê´Ö¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ÎÅÁÃ£¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
