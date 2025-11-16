◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催した。K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）は8カ月ぶりとなる再起戦で、デニス・ピューリック（40＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に2RTKO勝ちを収めた。一方で試合後には次戦を最後に引退することを電撃表明。ラストマッチは今年3月に敗れたロッタンとの再戦が決定的となった。

試合後の会見では、自身のパフォーマンスについて「練習方法も少し変えたり、コンディション作りも気をつけました。ONEに来てからスタイルを“ONE仕様”に変えてたところもあるので、今回は昔の自分の映像を見て、昔の戦い方をしようと思ってました」と説明した。

引退を考え始めた時期について聞かれると「昔から1回でも負けたら引退すると思って戦ってました。前回ロッタン選手に負けた時に、試合前のコンディションも含めて…そろそろかなと考えてました。そして現役で2連敗したことがなかったので、“ONEで2連敗したら終わり”と思っていたので、もし今日の試合で負けてたら今日引退してたと思います」と告白した。

しかしその先に見据えるロッタンとの現役ラストマッチへ“覚悟”を持って復帰戦に臨んだという。「ロッタン選手と再戦したい目標があったので、死に物狂いで生き残った感じ。あとはロッタン選手が受けてくれれば、現役最高のコンディションをつくって必ず勝って終わりたいと思います」と意気込んだ。

チャトリCEOは来年4月29日で日本開催が発表された「ONE175」での武尊VSロッタンの再戦をマッチメークしたい意向を示したものの「引退ダメよ！武尊が勝ったらロッタンと3度目の対戦をしないとダメだよ！」とまさかの武尊の引退を止めると、会見会場から笑いがもれた。

武尊は「勝ってから考えます」と苦笑いを見せながら、来年4月のラストマッチ開催については「体と相談してみますが、多分間に合います」と説明した。