夫が不倫をしているだけでもショックなのに、不倫相手から挑発されたら精神的に参ってしまいますよね。悪いことをしているのに、自分のほうが立場が上かのような言動をする不倫相手には罪を償ってもらわなくてはいけません。今回は、不倫相手から挑発された女性が証拠をもとに仕返しをした話をご紹介いたします。

証拠をもとに慰謝料を請求

「ある日、夫の不倫相手と名乗る女からDMが届きました。しかも『早く離婚してもらえますか？』『あなたの旦那さん、妻のことが嫌いって言ってますよ』と挑発的な内容で……。挑発には乗らずにスルーしてたけど、毎日しつこくDMが送られてくるため『離婚はしません』『悪いことをしてる自覚はないんですか？』と返事をしました。すると『旦那さんを苦しめてる奥さんのほうが悪いことしてますよね？』と言われました。その後も私を悪者扱いしてくるため、怒り狂いそうになりましたよ……。

ブロックしようかと思ったけど、これが不倫の証拠になるかもしれないと思い、消さずに残しておきました。調子に乗った不倫相手は、夫と一緒に撮った写真を送りつけ、自ら証拠をくれたので慰謝料の請求もしやすかったです。現在は離婚はせずに、私の監視の元、夫は窮屈に暮らしていますよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 奥さんに挑発的なメッセージを送りつけるなんて、非常識ですよね。結局この不倫相手は、お金を失って略奪もできずに終わってしまったようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。