軽そうな女はちょっと…。本命になれない女性がしがちな「行動」
好きな男性にいつまで経っても本命視されないのは、相手の男性から「軽そう」と思われてしまっているのかも。
そこで今回は、そんな本命になれない女性がしがちな「行動」を紹介します。
色々な男性にチヤホヤされようとする
色々な男性からチヤホヤされようとしていると、男性から「軽そう」と思われやすいでしょう。
特に誰彼かまわない雰囲気でボディタッチしたり、体のラインがわかりやすい服装を日頃からしたりしていると、そう思われやすいです。
恋愛経験の豊富さを自慢する
恋愛経験の豊富さを自慢することも男性から「軽そう」と思われやすい行動の１つ。
「きっと色々な男を取っ替え引っ替えしているのだろう」といったマイナスな印象を与えてしまうでしょう。
また、付き合っては別れてというのを何度も繰り返していることかから、「彼女の内面に問題あるのだろう」とも受け取られてしまいます。
裏アカウントを持っている
インスタやツイッターなど本アカウント以外に、いわゆる裏アカウントを持っている女性も男性から「軽そう」というイメージを持たれやすいです。
たとえ趣味のための裏アカウントであっても、一般的に裏アカウントは不満をぶちまけたり、出会いを探したりするアカウントというイメージがあるため、「裏の顔がありそう」と警戒心を持たれてしまうでしょう。
今回紹介した行動をしている女性は、実際はそうでなくとも「軽そう」というイメージを与えてしまいやすいので、注意してみてくださいね。
