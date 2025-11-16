「あれ？ スマホどこ！？」→【ダイソー】「おしゃれ便利アイテム」で解決！

スマホがない！ と慌てがちな人におすすめの便利アイテムに今回はフォーカス。プチプラで探すなら【ダイソー】をチェックしてみて。ミニショルダーバッグや高見え素材のストラップなど、スマホの迷子防止に役立ちそうなアイテムを紹介します。いずれも、店舗で見つけたら即カゴIN推奨です。

ユニークなデザインがプチプラとは思えないミニショルダー

【ダイソー】「メッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

開口部がパーカーのフードような形をした、ユニークなミニショルダーバッグ。紐をぎゅっと絞るとスマホや中のものが落ちるのを防いでくれそうです。前面にはメッシュポケットがついており、そこにスマホを入れて、メインポケットにミニ財布などを入れてもいいかも。

ペットボトルも入るミニショルダー

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

玉ねぎキルト柄がおしゃれなモノトーンのミニショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「マチが約8cmと幅広で、500mlのペットボトルが余裕で入ります」とのこと。前面のメッシュポケットはスマホがすっぽり収まるサイズ感。メインポケットはスナップボタンで留めることができて安心です。手持ちと肩掛けの2WAYで持ち歩けるのも魅力。

ふわふわのフェイクファーに癒されるスマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

ふわふわのフェイクファーが可愛いスマホストラップ。肌触りがよさそうで、持つだけで癒されるかも。存在感があるので、バッグの中での迷子防止にも役立ちそう。手に引っ掛けたままスマホを使えば、落下防止にもなってくれます。

ステッチが映えポイントのモバイルショルダー

【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー（ストラップシート付、合皮）」\330（税込）

黒地に白のステッチが映えるシンプルデザインのモバイルショルダーは、あらゆるコーデに合わせやすいのが魅力。レポーターとも*さんによると「柔らかくて体になじみます」「幅広のショルダーは体への食い込みも最小限に抑えてくれそう」とのことで使いやすいかも。斜め掛けしておけば、必要なときにすぐにスマホを手に取れます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H